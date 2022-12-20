Сын российского мэра захотел участвовать в СВО с целью «отмыться от этого говна»

Сын мэра Ангарска Петров захотел пойти добровольцом на СВО после скандала с флагом Украины

Сын мэра Ангарска Александр Петров размышляет над тем, чтобы добровольно поучаствовать в специальной военной операции (СВО) с целью оправдаться за скандал с футболкой с изображением флага Украины. О таких планах сына рассказал изданию «Подъем» лично российский мэр Сергей Петров.

Петрова-младшего заметили в черной футболке с украинским флагом на горнолыжном курорте в Байкальске. По его словам, на него тут же обрушились с критикой и обвинениями в госизмене. Поэтому, по словам мэра Ангарска, его сын хочет присоединиться к российским военным в зоне СВО.

«Он сегодня мне сказал: "Папа, я, пожалуй, пойду на фронт, чтобы отмыться от этого говна". Он в шоке от этого потока, который вылился на него. Я ответил: "Сынок, принимай решение, вот тебе телефон военкома. Это будет твой выбор". Что в этой ситуации важнее: отмыться от говна или принести больше пользы России?» — высказался Сергей Петров.

Политик уточнил, что его сын не служил и не имеет никакого боевого опыта, так как получал высшее образование. Он работает главой крупной строительной компании и, по словам отца, «те задачи в сфере экономики, которые он решает в России, не менее важны». Петров-младший в том числе перечислял деньги на нужды военных в зоне спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к матерям военнослужащих. По его словам, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий.