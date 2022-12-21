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23:22, 21 декабря 2022Культура

Джеймс Кэмерон заявил о возможном перезапуске «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил об обсуждении перезапуска франшизы «Терминатор»
Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон. Фото: Toby Melville / Reuters

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о возможном перезапуске «Терминатора». Об этом он заявил в подкасте Smartless, пишет The Playlist.

«Если бы я снял еще одного "Терминатора»" то, возможно, попытался бы снова запустить франшизу, что в настоящий момент обсуждается», — сказал он.

Кэмерон добавил, что на данный момент ничего не решено. «Я бы в большей степени сосредоточился на искусственном интеллекте, чем на сошедших с ума плохих роботах», — добавил он.

Ранее Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теорию фанатов фильма, что Джек, сыгранный актером Леонардо Ди Каприо, смог бы выжить в конце картины. Для исследования на эту тему кинематографист нанял судмедэксперта и двух каскадеров с такими же физическими данными, что и у главных героев киноленты.

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Марина Совина
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