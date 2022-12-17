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14:12, 17 декабря 2022Культура

Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника»

The Toronto Sun: научный эксперимент объяснил невозможность спасти Джека из «Титаника»

Кадр: фильм «Титаник»

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теорию фанатов фильма, что Джек, сыгранный актером Леонардо Ди Каприо, смог бы выжить в конце картины. Об этом пишет The Toronto Sun.

Для исследования на эту тему кинематографист нанял судмедэксперта и двух каскадеров с такими же физическими данными, что и у главных героев киноленты. Специалисты воссоздали «плот» из «Титаника», а также поместили каскадеров в ледяную воду, надев на них специальные датчики. Отмечается, что целью научного эксперимента было выяснить, могли ли герои выжить при разных методах спасения.

«Мы прикрепили сенсоры на их тела, поместили их в ледяную воду и проверили, смогут ли они выжить в этих условиях, применяя различные методы спасения. И ответ был таков: они оба никак не могли выжить. Только один мог спастись», — цитирует Кэмерона издание. По словам режиссера, результаты исследования будут представлены в документальном фильме о съемках «Титаника», выход которого намечен на февраль 2023 года.

Ранее Кэмерон рассказал, что актер Леонардо Ди Каприо мог лишиться роли Джека Доусона в «Титанике». По словам кинематографиста, Ди Каприо мог не получить роль, потому что не хотел участвовать в кастинге. 

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Валентина Процкова
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Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника»
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