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15:14, 21 декабря 2022Бывший СССР

Токаев прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Глава Казахстана Токаев прибыл в Узбекистан на переговоры с президентом Мирзиеевым

Фото: Alexander Astafyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера Казахстана.

«Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в рамках двухдневного визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах, а также подписание документов.

Накануне стало известно, что Казахстан примет десятый, юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Президент Токаев назвал эту организацию уникальной площадкой для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов.

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Василий Мека
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