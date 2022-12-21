Токаев прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Глава Казахстана Токаев прибыл в Узбекистан на переговоры с президентом Мирзиеевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера Казахстана.

«Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в рамках двухдневного визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах, а также подписание документов.

Накануне стало известно, что Казахстан примет десятый, юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Президент Токаев назвал эту организацию уникальной площадкой для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов.