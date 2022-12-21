Врач-травматолог перечислил основные источники опасности в новогодний период

Врач-травматолог назвал ожоги самым распространенным видом травм в новогодний период

Использование пиротехники и катание на ватрушках представляют наибольшую опасность с точки зрения возможного получения травм, рассказал «Ленте.ру» врач-травматолог Дмитрий Лобко. По словам специалиста, особенно часто травматизация в новогодний период сопряжена с употреблением спиртных напитков.

«Ватрушки, батуты, качели часто являются источниками травматизации. Это травмы не самые тривиальные, но потом долго заставляют на себя обращать внимание. В последние несколько лет можно выделить и опасность ватрушек. Тут, с одной стороны, влияет накатистоть, с другой стороны, «мягкость снаряда» играют злую шутку, ну и поза не очень физиологичная», — объяснил он.

Лобко добавил, что в последние годы отмечаются также и травмы криминального, а также дорожно-транспортного характера. Иногда речь идет и о комбинированных причинах травм: например, когда граждане катаются на ватрушках рядом с дорогой, либо привязывают их к машинам, объяснил травматолог.

«Отдельная тема — это новогодняя пиротехника. Взрывные травмы встречаются не так часто, но тоже бывают. Чаще всего это ожоги. В большинстве случаев такие инцидентны так или иначе связаны с употреблением алкоголя. Если говорить об ожоговой травме, чаще всего ее получают дети из-за недосмотра и недооценки степени опасности,» — сказал специалист.

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