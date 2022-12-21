Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:58, 21 декабря 2022Экономика

Матвиенко оценила необходимость запрета на удаленку для уехавших россиян

Спикер Совфеда: нельзя запрещать удаленную работу из-за рубежа для всех специальностей

Фото: Microsoft Edge / Unsplash

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что нельзя запрещать удаленную работу для всех работающих из-за рубежа россиян. Ее слова приводит РИА Новости.

«Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке», — сказала она. Матвиенко отметила, что запрет должен точечно касаться конкретных работодателей, а не целых специальностей. По ее мнению, лишить возможности работать из-за рубежа нужно сотрудников тех компаний, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность. Для реализации запрета необходимо создать соответствующий список компаний.

При этом закон об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не ущемляет права россиян, указала Матвиенко. «Конечно, избыток информации, что вот сейчас таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный, ответственный период. Идея такого закона не про это, это точно», — оценила она.

Материалы по теме:
Не рассчитали. Тысячи россиян решили временно жить за границей. С какими трудностями они столкнулись?
Не рассчитали.Тысячи россиян решили временно жить за границей. С какими трудностями они столкнулись?
23 сентября 2022
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике. Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике.Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
8 ноября 2022

Речь идет о законопроекте, согласно которому налоговым нерезидентам России будет запрещено заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, рассказал ранее замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев. Перечень профессий, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе при нахождении за границей, будет определять правительство.

В начале декабря сенатор Андрей Клишас говорил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации. По его мнению, возможность работать на российские компании из-за рубежа нужно ограничить в «чувствительных сферах» экономики, например, в транспортной безопасности и госсекторе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином
Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение
Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении
Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»
Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»
Курсам доллара и евро предрекли откат
Названа главная цель визита Зеленского в США
В Совфеде допустили ограничение срока пребывания подозреваемых в СИЗО
Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.