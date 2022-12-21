Матвиенко оценила необходимость запрета на удаленку для уехавших россиян

Спикер Совфеда: нельзя запрещать удаленную работу из-за рубежа для всех специальностей

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что нельзя запрещать удаленную работу для всех работающих из-за рубежа россиян. Ее слова приводит РИА Новости.

«Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке», — сказала она. Матвиенко отметила, что запрет должен точечно касаться конкретных работодателей, а не целых специальностей. По ее мнению, лишить возможности работать из-за рубежа нужно сотрудников тех компаний, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность. Для реализации запрета необходимо создать соответствующий список компаний.

При этом закон об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не ущемляет права россиян, указала Матвиенко. «Конечно, избыток информации, что вот сейчас таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный, ответственный период. Идея такого закона не про это, это точно», — оценила она.

Речь идет о законопроекте, согласно которому налоговым нерезидентам России будет запрещено заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, рассказал ранее замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев. Перечень профессий, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе при нахождении за границей, будет определять правительство.

В начале декабря сенатор Андрей Клишас говорил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации. По его мнению, возможность работать на российские компании из-за рубежа нужно ограничить в «чувствительных сферах» экономики, например, в транспортной безопасности и госсекторе.