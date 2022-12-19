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19:33, 19 декабря 2022Экономика

Подготовлены поправки в законопроект об ограничениях для уехавших россиян

Подготовлены поправки в законопроект об ограничениях для уехавших россиян

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, пишет ТАСС со ссылкой на слова замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрея Исаева.

Перечень профессий, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе при нахождении за границей, будет определять правительство. По словам Исаева, это будет отдельный законопроект, который будет вносить изменения в российский Трудовой кодекс.

О том, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для россиян, уехавших из страны, заявил 24 декабря один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас.

До этого он говорил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации.

По мнению Клишаса, возможность работать на российские компании из-за рубежа нужно ограничить в «чувствительных сферах» экономики, например, в транспортной безопасности и госсекторе.

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Платон Щукин
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