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12:33, 21 декабря 2022Россия

Кремль прокомментировал поставки американского вооружения на Украину

Песков заявил, что поставки американского вооружения не принесут Украине ничего хорошего

Фото: Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Продолжающиеся поставки американского вооружения Киеву не принесут Украине ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Продолжаются поставки вооружений [Вашингтоном], расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», — сказал представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США планируют передать Украине ЗРК Patriot уже в следующем пакете военной помощи. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность поставок Patriot Украине.

Вместе с тем он отметил, что США учитывают риск эскалации из-за военной помощи Киеву, но не позволят Москве диктовать свои условия по поставкам вооружений.

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Никита Абрамов
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