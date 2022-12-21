Кремль прокомментировал поставки американского вооружения на Украину

Песков заявил, что поставки американского вооружения не принесут Украине ничего хорошего

Продолжающиеся поставки американского вооружения Киеву не принесут Украине ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Продолжаются поставки вооружений [Вашингтоном], расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», — сказал представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США планируют передать Украине ЗРК Patriot уже в следующем пакете военной помощи. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность поставок Patriot Украине.

Вместе с тем он отметил, что США учитывают риск эскалации из-за военной помощи Киеву, но не позволят Москве диктовать свои условия по поставкам вооружений.