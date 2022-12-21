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15:37, 21 декабря 2022Мир

Пригожин обвинил США в атаке на главу Русского дома в ЦАР

Пригожин заявил, что США стоят за покушением на главу Русского дома в ЦАР Сытого

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

США ответственны за покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. В причастности к атаке обвинил Вашингтон российский предприниматель Евгений Пригожин, его слова передает ТАСС.

Бизнесмен рассказал, что подключил специалистов к собственному расследованию происшествия и делится его результатами с властями ЦАР. «Одно могу сказать с уверенностью — теракт корнями уходит глубоко в ЦРУ, а Франция использовалась втемную. Данное преступление — одно из длинной цепочки правонарушений, которые были совершены ЦРУ», — уточнил он.

Пригожин добавил, что нападение на Сытого организовали из-за попадания к нему информации о людях, которые годами работали на американское правительство и были вовлечены в преступные схемы в Африке и в других государствах. Он также заявил о данных о причастности компании DHL, доставившей Сытому посылку со взрывчаткой, к другим терактам.

Нападение на Сытого произошло 16 декабря. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой была взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках. Главу Русского дома госпитализировали.

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Виктория Кондратьева
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