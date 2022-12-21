Упавший в туалете самолета россиянин засудил авиакомпанию за страдания

Россиянин упал в туалете самолета и получил компенсацию от Utair за телесные повреждения

Россиянин, упавший в туалете самолета, засудил российскую авиакомпанию за полученные физически и моральные страдания. Подробности сообщает Ura.ru со ссылкой на суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе перевозчика Utair, следующем по маршруту Москва — Сургут. Лайнер попал в зону турбулентности в момент, когда один из пассажиров пошел в туалет. Из-за начавшееся резкой тряски мужчина упал и получил телесные повреждения.

Пострадавший направил авиакомпании претензию, в которой просил выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. На запрос Utair ответила отказом, сославшись на внезапность начавшееся турбулентности, и начислила пассажиру на счет 600 миль.

Мужчина, не получив желаемого, обратился в суд ХМАО с аналогичным иском. Суд принял решение о частичном удовлетворении запроса, выплатив ему 30 тысяч рублей и оштрафовав Utair на 15 тысяч рублей. Кроме того, авиакомпанию обязали оплатить все судебные расходы в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в декабре пассажиры самолета, летевшего на Гавайи, попали в зону турбулентности и получили серьезные травмы. Сообщается о 36 пострадавших, самый младший из них — годовалый младенец. Во время полета они получили травмы головы, ушибы и порезы, некоторые потеряли сознание.