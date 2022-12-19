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04:39, 19 декабря 2022Путешествия

Пассажиры самолета попали в зону турбулентности и потеряли сознание

Star Advertiser: пассажиры самолета попали в зону турбулентности и потеряли сознание

Фото: UAC / Global Look Press

Пассажиры самолета, летевшего на Гавайи, попали в зону турбулентности и получили серьезные травмы. Об этом сообщает местное издание Star Advertiser со ссылкой на представителя скорой помощи города Гонолулу.

Авиалайнер Airbus A330 авиакомпании Hawaiian Airlines, на борту которого находились 278 пассажиров и десять членов экипажа, попал в зону турбулентности примерно за полчаса до посадки в Гонолулу.

Сообщается о 36 пострадавших, самый младший из них — годовалый младенец. Во время полета они получили травмы головы, ушибы и порезы, некоторые потеряли сознание. По прибытии в аэропорт девять человек были госпитализированы. Состояние 11 врачи оценивают как серьезное.

Представители Hawaiian Airlines не уточняют, были ли пассажиры пристегнуты привязными ремнями в момент инцидента.

Ранее сообщалось, что непристегнутые пассажиры рейса авиакомпании Aerolineas Argentinas получили травмы. Самолет попал в зону сильной турбулентности — включилось табло «пристегнуть ремни». Отказавшиеся следовать инструкциям бортпроводников или не успевшие это сделать поплатились за свое решение — когда самолет резко рухнул на несколько метров вниз, часть пассажиров подлетела наверх, ударившись головами о потолок.

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Марина Совина
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