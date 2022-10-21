Пассажиры самолета поплатились травмами головы за отказ пристегнуться

Непристегнутые пассажиры самолета во время турбулентности ударились головами о потолок

Непристегнутые пассажиры рейса авиакомпании Aerolineas Argentinas получили массовые травмы, ударившись о потолок во время турбулентности, трое человек было госпитализировано. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту, который следовал из Мадрида в Буэнос-Айрес. Через семь часов после взлета самолет попал в зону сильной турбулентности — включилось табло «пристегнуть ремни», а члены экипажа предупредили пассажиров об опасной зоне.

Отмечается, что большая часть пассажиров спала. Тем не менее отказавшиеся следовать инструкциям бортпроводников или не успевшие это сделать поплатились за свое решение — когда самолет резко рухнул на несколько метров вниз, часть пассажиров подлетела наверх, ударившись головами о потолок. Отделения ручной клади открылись — с полок посыпались чемоданы и сумки.

По меньшей мере 12 человек получили ранения, трое из них позже были госпитализированы с тяжелыми травмами. Еще один пассажир остался со сломанным носом.

Ранее в октябре журналистка рассказала в сети об испорченном впечатлении от полета, так как весь рейс была «зажата» между двумя пассажирами с ожирением и нарвалась на травлю пользователей. Тем не менее девушка получила компенсацию от авиакомпании за причиненные неудобства.