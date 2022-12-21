Российский разведчик рассказал о важном для бойцов в зоне СВО оборудовании

Российский разведчик Парядин назвал тепловизионные прицелы крайне важными в зоне СВО

Разведчик из Екатеринбурга Иван Парядин назвал одно из самых необходимых устройств в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

«На фронте крайне важно, чтобы все бойцы максимально были оснащены тепловизионными прицелами», — подчеркнул российский военнослужащий.

По словам Парядина, за последние месяцы его сослуживцы поражали все цели именно с помощью этого оборудования. «Когда я первый раз привез оборудование нашим бойцам, процесс тронулся. Мы вчетвером пресекли передвижение противника», — уточнил он.

Разведчик отметил, что тепловизионные прицелы отлично работают как в темное, так и в светлое время суток. «Бывало, что противник без тепловизионных прицелов проходил мимо и не замечал нас в 20-50 метрах», — добавил он.

Ранее ветеран частной военной компании «Вагнер» с позывным Князь назвал главную опасность на фронте. По его словам, большой урон военнослужащим могут нанести мины, которые зачастую искусно замаскированы врагом.

