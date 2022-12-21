Общественный трибунал обвинил бойца «Азова» в расстреле жителей Мариуполя

Общественный трибунал обвинил бойца «Азова» в расстреле мирных жителей Мариуполя у школы

Международный общественный трибунал по Украине обвинил бойца батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) в расстреле мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным трибунала, боец Иван Бочкарев с позывным Ведьмак был водителем-стрелком группы разведки специального назначения. В феврале его группа заняла позиции в мариупольской школе №42.

Бочкарев охранял территорию учебного заведения, где располагалась военная техника, и во время одного из дежурств заметил проходившего мимо местного жителя. Ему показалось, что мужчина снимает позиции военных на камеру мобильного телефона. Бочкарев завел мужчину за здание школы, у задержанного отобрали телефон. Командир роты приказал ликвидировать гражданского, и азовец в ту же минуту убил его тремя выстрелами в живот и грудь, говорится в материале.

Как утверждают представители Международного общественного трибунала, таким же образом от рук Ведьмака погибли два мирных жителя. Один из них шел мимо здания школы с телефоном в руках, другой посмотрел на военную технику.

«Находиться рядом со школой № 42 было небезопасно для жизни. И если у первых трех мирных перед расстрелом хотя бы забирали телефоны и документы, то некоторых жителей ликвидировали просто потому, что они находятся поблизости и подают признаки жизни», — говорится в материале трибунала.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины рассказал, что командир полка «Азов» Денис Прокопенко с позывным Редис призывал не жалеть мирных граждан.