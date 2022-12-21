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11:05, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиянам предложили новый формат общения в сети

В «VK Мессенджере» появились видеосообщения

Скриншот: «ВКонтакте»

В приложении «VK Мессенджер» и в чатах «ВКонтакте» появились видеосообщения, которые помогут россиянам разнообразить общение в сети и моментально выразить свои эмоции. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Пользователи смогут выбрать форму видеосообщения из доступной коллекции трафаретов — кружок, сердце, новогодняя елка, снежинка или секретный вариант — а также удобный режим записи еще до начала съемки. В этом помогут продвинутые настройки, которые позволят заранее включить фронтальную или основную камеру смартфона, вспышку, подобрать нужную форму.

Также юзерам будет доступна функция «Съемки без помощи рук», которая оставит камеру включенной и даст возможность не удерживать палец для записи продолжительного послания. Кроме того, в это время пользователи смогут переключаться с фронтальной камеры на основную и наоборот.

Уточняется, что благодаря ускорению и оптимизации загрузки видео в чатах, видеосообщения будут отправляться почти мгновенно. Смотреть их можно будет и в десктопной версии соцсети.

«Видеосообщения дополнят широкие возможности "ВКонтакте" для коммуникации и самовыражения, помогая разнообразить общение в личной переписке и групповых чатах, делиться живыми эмоциями с друзьями и поклонниками в реальном времени, сохранять яркие моменты в истории переписки», — отметила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Вице-президент VK, глава «VK Мессенджера» Фарит Хуснояров добавил, что пользователи просили добавить в чаты возможность записывать видеосообщения. «Нам хотелось не просто реализовать такую возможность, но и сделать ее увлекательной, функциональной и интересной. Мы провели большую подготовительную работу, чтобы видеосообщения отправлялись быстро, а у собеседников всегда был богатый выбор, какую именно форму приобретут послания», — рассказал он.

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Варвара Кошечкина
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