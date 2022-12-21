Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России заняли выгодные рубежи и высоты на донецком направлении. Об этом заявил журналистам официальный спикер Министерства обороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя оборонного ведомства, при занятии господствующих высот российским военным удалось уничтожить несколько десятков солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — заявил Конашенков.