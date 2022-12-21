Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 21 декабря 2022Россия

Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли выгодные рубежи и высоты на донецком направлении. Об этом заявил журналистам официальный спикер Министерства обороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя оборонного ведомства, при занятии господствующих высот российским военным удалось уничтожить несколько десятков солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — заявил Конашенков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином
Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение
Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении
Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»
Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»
Курсам доллара и евро предрекли откат
Названа главная цель визита Зеленского в США
В Совфеде допустили ограничение срока пребывания подозреваемых в СИЗО
Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.