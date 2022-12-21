Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 21 декабря 2022Россия

Стало известно о бедствии рыболовецкого судна в российском регионе

Во Владивостоке во время штормового предупреждения сломалось рыболовецкое судно

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Во Владивостоке терпит бедствие рыболовецкое судно — оно сломалось и накренилось. О случившемся во время штормового предупреждения сообщает местный Telegram-канал.

По его данным, на помощь рыбакам отправилось частное судно, поэтому от помощи они отказались, несмотря на то, что у них заканчивается вода и еда.

В настоящее время подробности уточняются. Во Владивостоке из-за мощного снегопада с 20 декабря действует режим повышенной готовности, который продлится до 24 декабря, а также объявлено штормовое предупреждение. Работодателям в городе рекомендовали сократить рабочий день из-за снежного циклона, в школах отменили занятия во вторую смену.

Ранее стало известно о бедствии рыболовецкого судна на Сахалине. Там находились 12 человек, их эвакуировали. В момент ЧП море волновалось, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский вылетел в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США
Арестант напал на сотрудницу российского СИЗО при попытке побега
Россиянам рассказали о причинах исчезновения интереса к сексу зимой
Женщина запретила мужу идти на похороны его подруги и назвала причину
Россия и Белоруссия переняли ядерную военную практику США
В США придумали альтернативу признанию России спонсором терроризма
Стало известно об отмене послания Путина парламенту в 2022 году
Поза Ким Кардашьян на фото в бикини рассмешила фанатов
Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области
Россиянам рассказали о приближении астрономической зимы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.