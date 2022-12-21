Стало известно о бедствии рыболовецкого судна в российском регионе

Во Владивостоке во время штормового предупреждения сломалось рыболовецкое судно

Во Владивостоке терпит бедствие рыболовецкое судно — оно сломалось и накренилось. О случившемся во время штормового предупреждения сообщает местный Telegram-канал.

По его данным, на помощь рыбакам отправилось частное судно, поэтому от помощи они отказались, несмотря на то, что у них заканчивается вода и еда.

В настоящее время подробности уточняются. Во Владивостоке из-за мощного снегопада с 20 декабря действует режим повышенной готовности, который продлится до 24 декабря, а также объявлено штормовое предупреждение. Работодателям в городе рекомендовали сократить рабочий день из-за снежного циклона, в школах отменили занятия во вторую смену.

Ранее стало известно о бедствии рыболовецкого судна на Сахалине. Там находились 12 человек, их эвакуировали. В момент ЧП море волновалось, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.