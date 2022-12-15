Стало известно о бедствии рыболовецкого судна в российском регионе

На Сахалине терпит бедствие рыболовецкое судно с 12 людьми на борту

На Сахалине терпит бедствие рыболовецкое судно. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, на борту судна находятся 12 человек.

«Судно, принадлежащее сахалинскому рыбному комбинату, терпит бедствие в районе острова Парамушир. Сейчас команда выбросила плот для эвакуации», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время море волнуется, порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в Охотском море произошел пожар на судне Sunfish, на его борту находились 104 человека. На траулере загорелась одна из кают, огонь перекинулся на камбуз. Экипаж судна самостоятельно справился с пожаром.