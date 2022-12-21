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15:21, 21 декабря 2022Россия

Путин заявил о достаточном числе мобилизованных в зоне СВО

Президент Путин заявил, что 150 тысяч мобилизованных находятся в зоне боевых действий СВО

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных находятся в зоне боевых действий в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое число резервистов российский лидер назвал достаточным, его заявление на расширенном заседании коллегии Минобороны приводит ТАСС.

Путин также отметил, что еще 150 тысяч мобилизованных остаются на полигонах для прохождения подготовки.

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До этого президент подчеркнул, что частичная мобилизация в России выявила определенные проблемы. В связи с этим глава государства дал поручение оперативно решить возникшие вопросы. В частности, он призвал модернизировать систему военкоматов в стране.

Кроме того, российский лидер указал на важность улучшить систему накопления и хранения вооружения и военной техники, а также материальных ресурсов для развертывания частей.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. О ее завершении глава Минобороны доложил 28 октября.

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Анна Щербакова
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