Командир «Ахмата» рассказал о ежедневном отступлении ВСУ в Донбассе

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что украинские войска в Донбассе отступают ежедневно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к обороне, их ежедневно вытесняют с занимаемых позиций в Донбассе. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.

По его словам, украинские войска несут большие потери, ежедневно выбиваются с позиций и отодвигаются назад.

Алаудинов добавил, что украинские силовики уже полностью отказались от штурмовых мероприятий. «То есть на данный момент противник в основном пытается активно обороняться. У него активная форма защиты», — подчеркнул он.

Ранее помощник главы Чечни заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара. Алаудинов уточнил, что российские войска движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения.

