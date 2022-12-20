Командир «Ахмата» рассказал об отказе ВСУ идти в атаку

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ выдохлись и массово отказываются идти в атаку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что российские войска движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения. «Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — добавил Алаудинов.

Ранее помощник главы Чечни заявил, что Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). «Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка (...). Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед», — сказал Алаудинов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.