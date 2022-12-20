Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 20 декабря 2022Россия

Командир «Ахмата» рассказал об отказе ВСУ идти в атаку

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ выдохлись и массово отказываются идти в атаку
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что российские войска движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения. «Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — добавил Алаудинов.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Ранее помощник главы Чечни заявил, что Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). «Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка (...). Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед», — сказал Алаудинов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео
Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ
Российские ВКС сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Минобороны заявило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области
В Киевской области 80 процентов потребителей остались без электричества
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении
Болельщице Аргентины пригрозили тюрьмой за раздевание на ЧМ-2022 в Катаре
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Физики предложили искать инопланетян с помощью гравитационных волн
Алеся Кафельникова показала фигуру в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.