Командир «Ахмата» сообщил о наступлении по всей линии соприкосновения

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения

Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводятся в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Вопрос о том, что какой-то город или населенный пункт может быть оставлен, вообще не стоит, и никто не собирается его ставить. Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка (...) Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед», — сказал Алаудинов.

В свою очередь Кадыров подчеркнул, что прогнозы по проведению спецоперации «весьма и весьма благоприятные». По его словам, ВС России отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя при этом одну из главных задач СВО, которой является денацификация Украины.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный» продолжают осуществлять планомерные зачистки на освобожденных территориях в Запорожской области. По его словам, военнослужащие эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.