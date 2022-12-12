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20:01, 12 декабря 2022Россия

Командир «Ахмата» сообщил о наступлении по всей линии соприкосновения

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Апты Алаудинов (справа)

Апты Алаудинов (справа). Кадр: телеграм-канал «Kadyrov_95»

Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводятся в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Вопрос о том, что какой-то город или населенный пункт может быть оставлен, вообще не стоит, и никто не собирается его ставить. Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка (...) Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед», — сказал Алаудинов.

В свою очередь Кадыров подчеркнул, что прогнозы по проведению спецоперации «весьма и весьма благоприятные». По его словам, ВС России отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя при этом одну из главных задач СВО, которой является денацификация Украины.

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Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный» продолжают осуществлять планомерные зачистки на освобожденных территориях в Запорожской области. По его словам, военнослужащие эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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