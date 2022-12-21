Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания по погибшим в зоне СВО

Президент России Владимир Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания в память о погибших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцах. Трансляция мероприятия ведется на платформе «Смотрим».

«Конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», — отметил глава государства. В это время участники коллегии поднялись, чтобы почтить память павших солдат.

Ранее российский лидер заявил, что российские военнослужащие показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Путин также назвал нынешнее время непростым, но значимым, подчеркнув, что Россия должна отстоять свой суверенитет.