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15:21, 21 декабря 2022Россия

Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания

Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания по погибшим в зоне СВО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания в память о погибших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцах. Трансляция мероприятия ведется на платформе «Смотрим».

«Конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», — отметил глава государства. В это время участники коллегии поднялись, чтобы почтить память павших солдат.

Ранее российский лидер заявил, что российские военнослужащие показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Путин также назвал нынешнее время непростым, но значимым, подчеркнув, что Россия должна отстоять свой суверенитет.

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Варвара Кошечкина
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