Россиянин в поисках наркотиков оказался на территории военной базы

Mash: в Севастополе на территории военной базы задержали искавшего наркотики россиянина

В Севастополе на территории военной базы обнаружили искавшего наркотики россиянина. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным источников издания, 30-летний мужчина получил от наркоторговца координаты закладки и ночью отправился на ее поиски. Во время поисков россиянин потерялся и случайно оказался на базе, где его задержал военный патруль.

Как именно мужчине удалось попасть на особо охраняемую территорию, не уточняется.

По одной только статье 215.4 уголовного кодекса («Незаконное проникновение на охраняемый объект») россиянин может получить штраф в размере 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы отец изрубил топором пришедшего домой с наркотиками 31-летнего сына.

