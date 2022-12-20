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19:29, 20 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин изрубил топором пришедшего домой с наркотиками сына

На юго-востоке Москвы отец изрубил топором пришедшего домой с наркотиками 31-летнего сына

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

В Москве 49-летний местный житель изрубил топором 31-летнего сына, пришедшего домой с наркотиками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, инцидент произошел вечером 17 декабря в Люблино. Когда отец узнал, что его сын забрал на улице закладку, он сначала избил его, а после набросился на него с топором.

Потерпевшему удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Соседи вызвали полицию. Мужчину с рубленными ранами на руках, ногах и пальцах госпитализировали, а его отца задержали. В отношении него проводится проверка.

19 декабря сообщалось, что на Алтае задержали мужчину, забившего до смерти табуретом и обухом топора подругу.

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Елизавета Новикова
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