Путин запустил работу Ковыктинского месторождения и участок газопровода «Силы Сибири»

Президент России Владимир Путин запустил работу крупнейшего на востоке страны Ковыктинского месторождения и участка Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». Российский лидер принял участие в мероприятии по видеосвязи, сообщили на сайте Кремля.

«Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы — 1,8 триллиона кубометров газа», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для доставка природного газа был построен трубопровод длиной 800 километров, он соединит Ковыктинское месторождение с Чаяндинским в Якутии.