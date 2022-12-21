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16:55, 21 декабря 2022Россия

Путин запустил работу Ковыктинского месторождения

Путин запустил работу Ковыктинского месторождения и участок газопровода «Силы Сибири»

Фото: ПАО «Газпром»

Президент России Владимир Путин запустил работу крупнейшего на востоке страны Ковыктинского месторождения и участка Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». Российский лидер принял участие в мероприятии по видеосвязи, сообщили на сайте Кремля.

«Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы — 1,8 триллиона кубометров газа», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для доставка природного газа был построен трубопровод длиной 800 километров, он соединит Ковыктинское месторождение с Чаяндинским в Якутии.

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Варвара Кошечкина
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