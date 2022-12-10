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15:39, 10 декабря 2022Экономика

«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай

Компания «Газпром» установила рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

Фото: Shutterstock

«Газпром» 9 декабря установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что компания превысила установленные в рамках договора купли-продажи газа обязательства на 16,4 процента.

В пресс-службе «Газпрома» указали, что компания выполняет запрос китайской CNPC об увеличении суточных поставок голубого топлива относительно ранее утвержденного графика на 2022 год.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2023 году запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров (примерно одна седьмая от общих объемов российского экспорта в Европу в прошлом году). На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири» должна выйти в 2027 году.

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Варвара Кошечкина
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