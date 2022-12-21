В поездке Зеленского в Бахмут усомнились

Журналист «Комсомольской правды» усомнился в поездке Зеленского в Бахмут

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гришин усомнился в поездке президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск (украинское название города — Бахмут). В своей колонке он отметил ряд противоречий как в перемещениях украинского лидера, так и в подаче этой поездки офисом президента.

«Сами же украинские блогеры обратили внимание на несоответствие окружающей обстановки реальности. Поскольку Зеленский снимался на фоне какого-то производственного помещения, на фоне практически целого заводского цеха, некоторые даже потребовали от офиса президента Украины обозначить геолокацию, в каком именно цеху проходила съемка президента, поскольку ни одного целого производственного помещения в городе не осталось», — написал Гришин.

Также, по его мнению, вызывают вопросы перемещения Зеленского, который не успел бы добраться до Вашингтона, если бы был в Артемовске 20 декабря. Отталкиваясь от времени прибытия украинского лидера на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона, Гришин заключил, что с учетом наличия в маршруте немецкой авиабазы Рамштайн и Варшавы, а также сложностей с продвижением по территории Украины, в тот момент, когда Зеленский якобы был в Артемовске, он должен был готовиться к выезду из Киева в польскую столицу.

«Надул соотечественников, восхитившихся его героизмом, надул европейцев, глаза которых расширились от страха за "человека года", надул американцев, к которым отправился просить денег и вооружений. Он же ведь просто не может иначе», — заключил Гришин.

Зеленский якобы посетил Артемовск во вторник, 20 декабря. Поездка не была анонсирована. Этот визит — уже второе с начала месяца появление президента Украины в подконтрольных Киеву частях Донбасса.