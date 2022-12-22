Изнасиловавший и убивший 15-летнюю девочку попал под суд через 47 лет

В Великобритании 74-летний мужчина попал под суд за убийство девочки в 1975 году

В Великобритании осудили преступника, убившего и изнасиловавшего 15-летнюю племянницу сожительницы в 1975 году. Об этом сообщает Sky News.

Тело Жаклин Монтгомери обнаружил в доме семьи в Лондоне ее отец. Над девочкой надругались, изрезали ножом и задушили. Главным подозреваемым сразу же стал Деннис Макгрори, которому на тот момент было 28 лет. Мужчина много выпивал и славился буйным нравом. По версии следствия, он явился к Монтгомери домой в поисках тети Жаклин Джози, с которой встречался ранее. Девочка, видимо, не сказала Макгрори, где находится родственница, и стала жертвой его гнева.

47 лет назад Макгрори был арестован, однако суд прекратил дело об изнасиловании и убийстве через год, так как не нашел прямых доказательств вины подозреваемого. Сам преступник также не признался в содеянном. Не помогло даже то, что у него нашли страницу, вырванную из дневника Жаклин, а при задержании на его лице, руках и груди полицейские обнаружили многочисленные царапины, синяки и другие следы борьбы. Мужчина заявил, что его избила группа неизвестных.

Однако следователи сохранили полученные с тела покойной биологические материалы, и последние семь лет их коллеги вели повторное расследование. В итоге был проведен ДНК-тест и найдены дополнительные улики, которые подтвердили, что девочкой расправился именно Макгрори. Суду присяжных в городе Хантингдон понадобилось три часа, чтобы признать пожилого убийцу, которому в данный момент 74 года, виновным. Окончательный приговор ему будет вынесен в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что 76-летнюю жительницу США из штата Пенсильвания арестовали за убийство мужа, совершенное 35 лет назад. Связать ее с убийством удалось благодаря ДНК-тесту.

