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07:46, 22 декабря 2022Мир

Российский посол заявил об уничтожении западного оружия на Украине

Посол Антонов: западное вооружение систематично уничтожается на Украине российской армией

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Западное вооружение систематично уничтожается на Украине российской армией, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на заявление США об отправке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

«Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными», — предупредил российский дипломат.

Антонов также призвал обратить внимание, «какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины», отметив, что это могут быть западные специалисты.

Посол добавил, что на Соединенных Штатах лежит вся ответственность за развязывание украинского конфликта в 2014 году.

Ранее представитель Пентагона заявил, что Москва не сможет повлиять на США в вопросе передачи Киеву оружия. По его словам, Вашингтон продолжить отправлять Украине системы, которые считает необходимыми, «невзирая на риторику». Комментируя заявление о передаче Украине ЗРК Patriot, сделанное, несмотря на предупреждений Москвы о дальнейшей эскалации, чиновник указал, что в США привыкли к угрозам российских официальных лиц.

Марина Совина
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