В Пентагоне оценили влияние Москвы на передачу оружия Киеву

Представитель Пентагона заявил, что Москва не сможет удержать США от передачи Киеву оружия

Представитель Пентагона заявил, что Москва не сможет повлиять на США в вопросе передачи Киеву оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

По его словам, Вашингтон продолжить отправлять Украине системы, которые считает необходимыми, «невзирая на риторику».

Комментируя заявление о передаче Украине ЗРК Patriot, сделанное, несмотря на предупреждений Москвы о дальнейшей эскалации, чиновник указал, что в США привыкли к угрозам российских официальных лиц.

Представитель Пентагона добавил, что Украине обещаны лишь оборонительные системы.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал передачу Соединенными Штатами Украине комплекса противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Он заявил, что организация хотела бы видеть мир на Украине в соответствии с Уставом ООН. «Мы видели эскалацию конфликта, видели, что страдает все больше людей. Вы сами можете провести дальнейшие расчеты», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине ЗРК Patriot. Также в новый пакет помощи вошли ракеты HARM и боеприпасы для HIMARS.