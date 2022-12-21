В ООН прокомментировали передачу Украине Patriot

Представитель Генсека ООН Дюжаррик: ООН хотела бы видеть мир на Украине

Организация Объединенных Наций хотела бы видеть мир на Украине в соответствии с Уставом ООН. Так представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик прокомментировал передачу Соединенными Штатами Украине комплекса противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Его цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, не является ли такой шаг Вашингтона эскалацией конфликта, Дюжаррик заявил, что в ООН хотели бы видеть конец конфликта в соответствии с международным правом и Уставом всемирной организации.

«Мы видели эскалацию конфликта, видели, что страдает все больше людей. Вы сами можете провести дальнейшие расчеты», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на миллиард долларов. Еще 850 миллионов долларов будет выделено по линии Пентагона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Вашингтон передаст Украине ЗРК Patriot. Также в новый пакет помощи \ ракеты HARM и боеприпасы для HIMARS.