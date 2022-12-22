Украину предупредили об афганском сценарии из-за помощи США

Hill: США может провести на Украине политику, схожую с выводом войск из Афганистана

Власти Соединенных Штатов могут начать действовать в отношении Украины по тому же сценарию, как это было при выводе войск из Афганистана. Об этом предупредил обозреватель газеты Hill Харлан Ульман.

По его словам, Вашингтон может провести политику на Украине в своих интересах, как поступила администрация экс-президента США Дональда Трампа «на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами («Талибан» — террористическая организация, запрещена в России), а не с афганским правительством».

Ульман отметил, что ряд представителей Пентагона расценивают конфликт на Украине, как битву «большой России против маленькой России». Обозреватель подчеркнул, что это говорит а маловероятной победе Украины «над сильной Россией», если конфликт затянется.