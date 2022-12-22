Врач назвал способы спасти отравившегося алкоголем человека

Реаниматолог Старков: пьяного человека нужно уложить на бок, чтобы не захлебнулся рвотой

При оказании первой помощи пьяному человеку, первым делом его нужно уложить на бок, чтобы он не захлебнулся собственной рвотой, рассказал анестезиолог-реаниматолог, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Старков. Он назвал и другие способы спасти отравившегося алкоголем для большого материала «Ленты.ру» о том, как правильно оказывать первую помощь.

В длинные новогодние каникулы в алкоголе себе не отказывают даже те, кто в другое время старается не употреблять его. Старков предупредил, что этиловый спирт, содержащийся в любых горячительных напитках, в повышенной концентрации вызывает отравление. Все реагируют на воздействие алкоголя по-разному: кто-то просто становится заторможенным, а у кого-то отключается сознание. Тем же, кто отравился алкогольными напитками, нужна срочная помощь. И оказать ее можно до приезда бригады скорой помощи, пояснил анестезиолог-реаниматолог.

Алкоголь представляет одинаковую для всех опасность: рефлексы угасают, человек себя не контролирует. Пьяный рискует захлебнуться рвотой во сне. А токсины негативно сказываются на печени, головном мозге и сердечном миокарде

Алексей Старков анестезиолог-реаниматолог

При оказании первой помощи человеку с сильным алкогольным отравлением прежде всего его нужно уложить на бок и проследить, чтобы не нарушалось дыхание и пульс. При остановке дыхания потребуется проведение сердечно-легочной реанимации — непрямого массажа сердца, предупредил Старков. Также следует постараться промыть желудок, пока алкоголь еще не успел полностью всосаться. Это можно сделать, провоцируя рвоту большим количеством выпитой теплой воды.

«Если состояние пострадавшего вызывает опасение, кожа побледнела, дыхание кажется ненормальным и прерывистым, необходимо вызвать скорую помощь», — подвел итог собеседник «Ленты.ру».

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