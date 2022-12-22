Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:18, 22 декабря 2022Россия

Российский артиллерист рассказал об ударах по позициям ВСУ в Донбассе

Артиллерия ВС РФ оказалась в пять раз интенсивнее ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) работает в пять раз интенсивнее украинской на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал военнослужащий псковской дивизии, выполняющий задачи на данном участке. Об этом пишет РИА Новости.

Оказалось, на каждые 10 выстрелов российских артиллеристов приходится два от украинских военных, добавил он. Командир псковской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) российской армии уточнил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают в основном советскими гаубицами калибром 152 миллиметра и американскими гаубицами М777 калибром 155 миллиметров.

«Мы отвечаем, иногда также подразделения армии помогают нам "Ураганами" по их позициям, по скоплению противника», — подчеркнул он. По словам военного, артиллеристы работают совместно с пехотой и разведчиками.

Ранее российские военные нанесли артиллерийский удар по резервам ВСУ на краснолиманском направлении в районе села Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ
Футболиста «Зенита» уличили в выкрикивании фашистских лозунгов
Эндокринолог выявила связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин
В ЛНР назвали сроки разминирования территории республики
Российский артиллерист рассказал об ударах по позициям ВСУ в Донбассе
В США подсчитали численность и финансирование группы «Вагнер» на Украине
В США усомнились в честности Киева
Жители Китая стали ходить на свидания с необычной целью
Блинкен назвал преимущество для Украины из-за ухода США из Афганистана
В российских школах появится начальная военная подготовка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.