Российский артиллерист рассказал об ударах по позициям ВСУ в Донбассе

Артиллерия ВС РФ оказалась в пять раз интенсивнее ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе

Артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) работает в пять раз интенсивнее украинской на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал военнослужащий псковской дивизии, выполняющий задачи на данном участке. Об этом пишет РИА Новости.

Оказалось, на каждые 10 выстрелов российских артиллеристов приходится два от украинских военных, добавил он. Командир псковской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) российской армии уточнил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают в основном советскими гаубицами калибром 152 миллиметра и американскими гаубицами М777 калибром 155 миллиметров.

«Мы отвечаем, иногда также подразделения армии помогают нам "Ураганами" по их позициям, по скоплению противника», — подчеркнул он. По словам военного, артиллеристы работают совместно с пехотой и разведчиками.

Ранее российские военные нанесли артиллерийский удар по резервам ВСУ на краснолиманском направлении в районе села Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

