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15:11, 18 декабря 2022Россия

Российские артиллеристы поразили резервы ВСУ в ЛНР

Российские артиллеристы поразили резервы ВСУ в районе Стельмаховки в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли артиллерийский удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районе села Стельмаховка в Луганской народной республике. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие также пресекли попытки штурмовых групп ВСУ провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная. «Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа», — уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли упреждающий удар и поразили резервы украинских войск в районе села Колодези в Донецкой народной республике. Уточнялось, что в результате ВСУ потеряли до 30 бойцов убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и два пикапа.

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Мария Совина
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