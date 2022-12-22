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01:53, 22 декабря 2022Россия

Россиян предупредили о случаях снижения зарплаты

Юрист Астаева заявила, что работнику могут снизить зарплату за невыполнение норм труда

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заработная плата россиян, согласно статье 135 Трудового кодекса, устанавливается трудовым договором по действующим системам оплаты труда. Однако в некоторых случаях зарплату могут выплатить в меньшем размере. Об этом предупредила адвокат и член Ассоциации юристов России Марина Астаева в беседе с агентством «Прайм».

По словам Астаевой, в первую очередь, это снижение за невыполнение трудовых обязательств или рабочих норм. Если виновен работник, оплата производится в размере фактически выполненной работы, заявила юрист.

Однако если срыв случился по вине работодателя, сотрудник должен получить не менее средней заработной платы, которая рассчитана по фактически отработанному времени. В случае, если нормы не выполнены по независящим от сторон причинам, работник имеет право сохранить не менее двух третей оклада или ставки.

Также сокращение зарплаты возможно, если сотрудник выпустил бракованную продукцию. Частичный брак оплачивают по пониженной ставке, полный — вовсе не оплачивают.

Ранее сообщалось, что около 38 процентов российских компаний увеличили затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) в 2022 году. Увеличение расходов на ФОТ может быть связано с расширением штата или повышением зарплат текущих сотрудников на фоне дефицита кадров, отмечают эксперты.

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Юлия Мискевич
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