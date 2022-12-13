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14:07, 13 декабря 2022Экономика

Российские компании увеличили расходы на зарплаты сотрудникам

«Работа.ру»: 38 процентов российских компаний увеличили затраты на зарплаты сотрудникам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Около 38 процентов российских компаний увеличили затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) в 2022 году. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру» и Roistat (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

У 21 процента компаний выросли расходы на логистику, у 16 процентов — на аренду оборудования или помещений. Еще 15 процентов потратили больше на найм и адаптацию сотрудников, а у 11 процентов взлетели расходы на маркетинг. У 17 процентов никакие затраты не выросли.

Увеличение расходов на ФОТ может быть связано с расширением штата или повышением зарплат текущих сотрудников на фоне дефицита кадров, отмечают эксперты.

Каждый третий опрошенный работодатель в России планирует поднять зарплаты сотрудникам в ближайшее время. Больше 30 процентов уже повышали их в течение последних шести месяцев. Количество россиян, которые рассчитывают на повышение зарплаты, увеличивается третий год подряд.

Ранее глава ведомства Антон Котяков сообщил, что по итогам года зарплаты россиян увеличатся в абсолютном значении, но инфляцию их рост сможет превысить только в будущем году.

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Платон Щукин
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