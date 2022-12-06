Россиянам пообещали рост зарплат

Superjob: каждый третий работодатель в России планирует повысить зарплаты сотрудникам

Каждый третий опрошенный работодатель в России планирует поднять зарплаты сотрудникам в ближайшее время, больше 30 процентов уже повышали их в течение последних шести месяцев, свидетельствует опрос Superjob.

Еще 44 процента не планируют пересмотр окладов. Количество россиян, которые рассчитывают на повышение зарплаты, увеличивается третий год подряд. В 2022 году 46 процентов надеются на повышение своего уровня заработка, особенно те, кто моложе 34 лет и получают от 80 тысяч рублей в месяц. В прошлом году ожидающих индексации было 42 процента, в 2020 году — только 36 процентов.

Согласно опросу Webbankir, только 10 процентов регулярно откладывают средства с каждой зарплаты, пишет ТАСС. Около 34,3 процента не копили и до этого, а 23,4 процента пожаловались, что откладывать «раньше получалось, а сейчас нет». По итогам 2022 года номинальная заработная плата в России в среднем вырастет на 11,6 процента, обещают в Минтруде страны.

Ранее глава ведомства Антон Котяков сообщил, что по итогам года зарплаты россиян увеличатся в абсолютном значении, но инфляцию их рост сможет превысить только в будущем году.