Минтруд оценил темпы роста зарплат россиян

Замглавы Минтруда: рост номинальной зарплаты в России составит 11,6%, что ниже инфляции

По итогам 2022 года номинальная заработная плата в России в среднем вырастет на 11,6 процента, прогнозируют в Минтруде страны. Соответствующее заявление замглавы ведомства Елены Мухтияровой на генеральном совете Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) передает РИА Новости.

Мухтиярова отметила, что такой показатель свидетельствует о более медленном росте зарплат по сравнению с уровнем инфляции в стране. При этом в министерстве признали, что уровень заработной платы является важнейшим вопросом.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что по итогам 2022 года зарплаты россиян вырастут в абсолютном значении, но инфляцию их рост сможет превысить только в будущем году. Таким образом он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, что зарплаты должны расти быстрее, чем цены.

В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что инфляция в России уже в начале следующего года должна упасть до 5 процентов или ниже. В 2022 году, по оценкам Центробанка, рост цен составит 12-13 процентов, а в 2023 году — снизится до 5-7 процентов.