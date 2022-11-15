Центробанк констатировал замедление инфляции в России

Центробанк сообщил, что годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,63%

Годовая инфляция в России в октябре замедлилась до 12,63 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

По прогнозу регулятора, благодаря денежно-кредитной политике в 2023 году инфляция снизится до 5-7 процентов, а в 2024 — до 4 процентов.

Потребительские цены выросли за месяц на 0,18 процента, отметили в Банке России. Там пояснили, что с поправкой на сезонность их прирост по сравнению с сентябрем уменьшился до 0,13 процента. «Непродовольственные товары подешевели из-за снижения склонности домохозяйств к потреблению. Цены ряда продуктов питания снизились благодаря расширению предложения», — сообщили в регуляторе. В то же время, услуги подорожали, в том числе из-за разовых факторов на рынке пассажирских перевозок.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сказал, что по итогам текущего года зарплаты россиян вырастут в абсолютном значении, но инфляцию их рост сможет превысить только в будущем году. Таким образом он отреагировал на требование президента России Владимира Путина, заявившего, что зарплаты должны расти быстрее, чем цены.