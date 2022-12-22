Путин сообщил о шквале информационных атак на молодежь

Владимир Путин заявил, что российская молодежь попала под шквал информационных атак

Российская молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении в нынешней геополитической ситуации, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», — сказал президент.

Глава государства добавил, что информационное противоборство всегда имело место, «но сейчас приобрело особо острый характер». В этой связи содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение, подчеркнул российский лидер.

В ноябре Путин заявил, что интернет заполнен фейками, которым не стоит доверять. Об этом президент рассказал на встрече с матерями солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Он отметил, что информации в сети не следует доверять и напомнил, что информацию тоже можно использовать в качестве оружия.