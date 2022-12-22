Родители с дочерью отправились в небольшое путешествие и умерли в один день

В США семья отправилась на ужин на самолете и разбилась в авиакатастрофе

Следователи опубликовали новую информацию о крушении легкого самолета, в результате которого погибла семейная пара и их 12-летняя дочь. Об этом пишет Daily Mail.

Семья выходцев из Австралии, 42-летний Кристиан Кэт (Christian Kath), его 43-летняя жена Мисти (Misty) и 12-летняя дочь Лилли (Lilly) отправились на небольшом арендованном самолете Piper Cherokee PA-28 в мини-путешествие, чтобы поужинать в соседнем городе Венеция в американском штате Флорида. Согласно отчету Национального бюро безопасности на транспорте, воздушное судно разбилось у побережья Венис-Бич, всего через 16 секунд после взлета.

Самолет достиг высоты 23 метра после взлета и рухнул в воды Мексиканского залива. Смертельная авиакатастрофа в одночасье унесла жизни отца семейства, управлявшего воздушным судном, а также его жены и ребенка, сидевших на пассажирских сиденьях. У австралийцев остался еще один ребенок — в тот день их младшая дочь Харпер (Harper) ночевала у подруги.

Сообщалось, что Кэт получил лицензию частного пилота в июле 2021 года.

В октябре в США погиб американский студент, который арендовал небольшой частный самолет для экстравагантного ужина с подругой. Молодой человек случайно попал под вращающийся винт и умер от полученных травм.