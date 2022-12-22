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20:24, 22 декабря 2022Интернет и СМИ

Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю

Девушка рассказала об оскорблениях со стороны ведущего шоу Comedy Club Павла Воли

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Пользовательница Twitter из Казахстана под ником @lumerentsia рассказала об оскорблениях в свой адрес со стороны ведущего шоу Comedy Club Павла Воли, после того, как увидела в шоу свою фотографию Комик показал в эфире программы, фрагмент которой доступен на YouTube, снимок девушки и назвал ее «чем-то между мечтой и долбанько».

«Мое фото каким-то образом попало на ТНТ в Comedy Club, и Павел Воля со сцены его примером высмеивает определенные женские понты», — высказалась девушка. Она отметила, что ведущий продемонстрировал ее снимок 2018 года, который она публиковала в своих социальных сетях. «Как он туда попал — я не знаю», — пожаловалась она.

В фрагменте передачи Comedy Club Воля высмеивал «женские понты». «Есть такой тип женских понтов, когда она летящая, она такая воздушная, она как космос. Она что-то между мечтой и долбанько», — сказал со сцены юморист. Затем он продемонстрировал, как выглядят «летящие» девушки, показав на экране фотографию, на котором запечатлена @lumerentsia. «Все плывет, все под каким-то странным углом», — прокомментировал комик снимок.

По словам девушки, ей плохо от мысли, что все используемые в шоу фото, над которыми шутит Воля, являются личными снимками реальных людей. «Это высмеивание самовыражения человека», — возмутилась она.

Ранее выступления Павла Воли раскритиковал народный артист России Геннадий Хазанов. В интервью актеру Вячеславу Манучарову он назвал одно выступление резидента Comedy Club жалким зрелищем.

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Олег Давыдов
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