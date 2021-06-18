Хазанов раскритиковал Павла Волю и назвал его выступление жалким зрелищем

Народный артист России Геннадий Хазанов раскритиковал комика Павла Волю. В интервью актеру Вячеславу Манучарову он назвал выступление резидента Comedy Club жалким зрелищем. Выпуск опубликован на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Хазанов вспомнил, как однажды был на выступлении комика в Юрмале. «На разминку вышло два резидента. Фамилию одного скажу, а второго не буду говорить», — заявил артист, однако затем утвердительно ответил на вопрос Манучарова о том, был ли вторым резидентом Comedy Club Воля.

Артист рассказал, что первым комиком был Гарик Мартиросян. По воспоминаниям Хазанова, он «изящно, филигранно вел свою партитуру».

«А второму очень хотелось ему соответствовать. Но я видел, как второй никак не может впрыгнуть в этот трамвайчик, который везет Мартиросяна. И тогда он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было такое жалкое зрелище», — поделился Хазанов.

Он также подчеркнул, что не считает себя ханжой и не выступает против использования ненормативной лексики в целом. Тем не менее артист уверен, что она уместна только если без нее нельзя обойтись и когда она несет какой-то смысл.