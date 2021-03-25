Популярный российский комик объяснил причину ухода из Comedy Club

Популярный российский комик и сценарист сериала «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов в беседе с комиком Славой Комиссаренко объяснил причину, по которой ушел из Comedy Club. Выпуск опубликован на YouTube-канале Комиссаренко.

Обсуждая свою юмористическую карьеру, Смирнов отметил, что практически перестал выступать на сцене. «Я ж с этого года в Comedy не участвую. Я ушел из Comedy», — признался комик. По его словам, в последнее время он был очень занят в шоу «Внутри Лапенко». Смирнов объяснил, что этот проект требовал столько времени, что ему пришлось делать выбор между ним и Comedy Club.

Больше удовольствия комику приносила работа над «Внутри Лапенко», поэтому он выбрал его и отказался от съемок для ТНТ. «Поговорили, все нормально», — описал он реакцию на его уход в Comedy Club.

Ранее Смирнов в интервью журналисту Юрию Дудю вспомнил о том, как решил уйти из КВН из-за голода. По словам комика, в 2005 году он поехал на десять дней в Юрмалу вместе с командой «Горячие финские парни». Свои последние 250 рублей комик потратил на стрижку и покупку сандалий перед поездкой, а денег на еду ни у него, ни у других участников команды не было.