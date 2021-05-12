Бывший участник Comedy Club рассказал о конфликте в коллективе

Популярный российский комик, бывший участник Comedy Club и сценарист сериала «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов вспомнил о конфликтах, которые возникали в коллективе во время существования трио «Иванов, Смирнов, Соболев». Его рассказ опубликован на YouTube-канале «Макарена».

По словам Смирнова, вопреки слухам, причиной проблем было не то, что бывший участник коллектива Илья Соболев не уделял проекту достаточно времени и занимался собственной карьерой в стендапе. Причиной конфликта он назвал человеческий фактор. «Мы начали с ним ругаться, стычки были. И по творчеству, и вообще в целом», — объяснил Смирнов.

По мнению комика, со временем конфликты, которые нередко доходили до криков, начали влиять на творчество. Смирнов отметил, что их номера стали хуже, а сами комики перестали получать удовольствие от работы.

Антон Иванов, еще один участник трио, подчеркнул, что не занимал тогда ничью позицию и думал, что конфликт разрешится сам собой. «Не было ни драк, ни предательств, ни каких-то слов за спиной, крысятничества — этого, естественно, не было», — подчеркнул Иванов.

Ранее Смирнов объяснил причину, по которой ушел из Comedy Club. По его словам, в последнее время был очень занят в шоу «Внутри Лапенко», и этот проект требовал столько времени, что ему пришлось делать выбор между ним и Comedy Club. Работа над сериалом приносила ему больше удовольствия, поэтому в итоге он отказался от съемок для ТНТ.