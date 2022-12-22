Умер актер фильма «Австралия» Тони Бэрри

Актер фильма «Австралия» Тони Бэрри умер на 82-году жизни

Ушел из жизни австралийский актер Тони Бэрри, известный по фильму «Австралия» режиссера База Лурмана. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Бэрри умер на 82-м году жизни в городе Мурвиллумба, Австралия. Причина его смерти не уточняется.

Смерть артиста подтвердила подруга Бэрри, новозеландский режиссер Гейлин Престон, на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она написала, что актер скончался после продолжительной болезни. «Он был единственным в своем роде. Яростный борец за жертв несправедливости, защитник прав коренных народов. Он работал в реабилитационных программах в системе правосудия и в проектах по защите окружающей среды», — добавила она.

Бэрри родился в 1941 году в городе Ипсуич, Австралия. В кино дебютировал в 1977-м. Актер известен по фильмам «Австралия» с Николь Кидман, «Манговое дерево», «Рассвет», «Прощай, пирог со свининой» и другим проектам. Всего на счету Бэрри более 100 ролей в кино.

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