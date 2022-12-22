Умерла актриса сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Дайан Макбейн

На 82-м году жизни скончалась актриса сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Дайан Макбейн

На 82-м году жизни умерла американская актриса Дайан Макбейн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка скончалась 21 декабря в одной из больниц Лос-Анджелеса после борьбы с раком печени. Об этом сообщил ее друг Майкл Грегг Мишо, работавший с актрисой над ее мемуарами Famous Enough в 2014 году.

В фильмографии Макбейн было более 60 проектов. Широкую известность она обрела после съемок фильма «Продолжение» с американским певцом и актером Элвисом Пресли. В картине артистка исполнила роль писательницы Дианы Сент-Клер.

Звезда снялась в таких сериалах, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Даллас», «Агенты А.Н.К.Л.», «Выходные в Калифорнии», «Дни нашей жизни», а также появилась в нескольких эпизодах проекта «Бэтмен» в 1966 и 1967 годах.

Ранее стало известно, что на 56-м году жизни скончалась американская актриса Соня Эдди, известная по роли медсестры в сериале «Главный госпиталь».