Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 22 декабря 2022Мир

Стало известно о разных взглядах Байдена и Зеленского на военные нужды Украины

WP: во взглядах Байдена и Зеленского на военные нужды Украины есть расхождения

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Взгляды президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского на дальнейшие военные нужды Киева расходятся. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

По информации издания, глава украинского государства попросил у Вашингтона поставок современных вооружений, которые американский лидер не хотел отправлять Киеву. Отмечается, что получение более мощного оружия от США было главной целью визита Зеленского в Вашингтон. «Практически не было признаков того, что ему это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — пишет WP.

При этом источник газеты в Белом доме подчеркивает, что американская администрация ждала обсуждения позиции Зеленского в отношении дипломатического решения конфликта. «Не нам определять, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начаться или каковы должны быть ее "красные линии" — эти решения должна принимать Украина», — резюмировал он.

Ранее несколько представителей Республиканской партии в американской палате представителей заявили, что США должны расследовать, на что Украина потратила миллиарды долларов переданной ей финансовой помощи. Республиканец Стив Скализ отметил, что в США есть опасения, что направленные Киеву деньги пойдут не по назначению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Курс доллара подобрался к 72 рублям
В ЛНР заявили о переброске в Артемовск спецподразделений ВСУ
Изнасиловавший и убивший 15-летнюю девочку попал под суд через 47 лет
Экс-менеджер «Роскосмоса» получил ранение вместе с Рогозиным при обстреле ВСУ
Российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу
Рогозин раскрыл подробности о получении ранения при обстреле Донецка
Рогозин оценил свое состояние после ранения при обстреле Донецка
Названы пять регионов России с подешевевшими домами
Захарова указала на цель Запада заблокировать отношения России и Сербии
Погибший из-за падения снега с крыши под Москвой школьник оказался сыном банкира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.