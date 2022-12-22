Стало известно о разных взглядах Байдена и Зеленского на военные нужды Украины

WP: во взглядах Байдена и Зеленского на военные нужды Украины есть расхождения

Взгляды президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского на дальнейшие военные нужды Киева расходятся. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

По информации издания, глава украинского государства попросил у Вашингтона поставок современных вооружений, которые американский лидер не хотел отправлять Киеву. Отмечается, что получение более мощного оружия от США было главной целью визита Зеленского в Вашингтон. «Практически не было признаков того, что ему это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — пишет WP.

При этом источник газеты в Белом доме подчеркивает, что американская администрация ждала обсуждения позиции Зеленского в отношении дипломатического решения конфликта. «Не нам определять, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начаться или каковы должны быть ее "красные линии" — эти решения должна принимать Украина», — резюмировал он.

Ранее несколько представителей Республиканской партии в американской палате представителей заявили, что США должны расследовать, на что Украина потратила миллиарды долларов переданной ей финансовой помощи. Республиканец Стив Скализ отметил, что в США есть опасения, что направленные Киеву деньги пойдут не по назначению.